شحن دفعة من منظومة الدفاع الروسية أس400 باتجاه تركيا الأسبوع المقبل

ذكرت محطة خبر ترك التلفزيونية الخاصة أنه سيتم تحميل أول دفعة منظومة الدفاع الروسية إس-400، التي اشترتها أنقرة على طائرات شحن يوم الأحد، وستصل إلى تركيا في وقت ما الأسبوع القادم.

وقالت المحطة دون أن تذكر المصدر إن الدفعة الأولى من المنظومة، سيتم إرسالها على طائرتي شحن من قاعدة جوية عسكرية روسية. وأضافت أنه من المتوقع أن يصل الفريق الفني الروسي الذي سيشرف على تركيب المنظومة إلى تركيا، بحلول يوم الاثنين.

وثار خلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع إس-400 التي تقول واشنطن إنها لا تلائم دفاعات حلف شمال الأطلسي وستعرض المقاتلات الأمريكية إف-35 للخطر.

وبدأت واشنطن رسميا عملية استبعاد تركيا، من برنامج إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، وهي المقاتلات التي تساعد تركيا في تصنيعها وتخطط أيضا لشرائها.

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