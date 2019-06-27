بالفيديو: مشاهد صادمة لما بعد الهجوم الانتحاري في تونس

قالت الحكومة التونسية إن شاهد عيان التقط فيديو مصورا يظهر لحظات الصدمة بعد أن هاجم مُفجّر انتحاري سيارة شرطة في الهجوم الأول من هجومين منفصلين في العاصمة التونسية اليوم الخميس (27 يونيو حزيران) والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عدة أشخاص بجراح.

وتُظهر اللقطات حطاما متناثرا في الشوارع بينما يسحب شرطي رجلا مصابا من سيارة قريبة ويحاول مساعدة عدة جرحى.

واستهدف المفجر الانتحاري الأول دورية للشرطة في شارع شارل ديجول وسط تونس. وقالت وزارة الداخلية إن شُرطيا قُتل وجُرح آخر على الأقل إضافة لثلاثة مدنيين.

وبعد ذلك بقليل فجّر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني. وذكرت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة.

ولم يُعرف بعد من يقف وراء الهجومين اللذين وقعا قبل شهور من الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن يشهد عددا قياسيا من السائحين.

وطوقت الشرطة المسلحة موقعي الهجومين.

وتقاتل تونس جماعات متشددة تنشط في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. كما أذكى ارتفاع معدل البطالة التوترات خلال السنوات الماضية.

وعلى صعيد منفصل قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاما) تعرض اليوم لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى مستشفى عسكري بالعاصمة تونس.

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