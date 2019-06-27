أبرز ردود الأفعال العربية والدولية على هجوميْ تونس الانتحارييْن

استهدف تفجيران انتحاريان صباح اليوم مركزاً لشرطة مكافحة الإرهاب، ودورية شرطة، في العاصمة التونسية، تونس، ما أدى إلى سقوط قتيل وجرح ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

ولم تتبنَّ حتى الساعة أيّ جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يرى البعض أنه قد يهدد الموسم السياحي والانتخابات المقبلة. وتوالت ردود الأفعال، خصوصاً العربية، على الهجوم، حيث أكدت معظم الدول العربية على دعم تونس في مواجهة الإرهاب.

مصر

أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم "بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عدداً من الأهداف الأمنية في العاصمة التونسية" والذي أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وقدّم البيان التعازي لذوي الضحية كما أكد على تمنيات مصر للجرحى الشفاء، وطالب المجتمع الدولي "بالاضطلاع بمسؤولياته للتصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية".

السعودية

أعرب مصدر في وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نسخة منه عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرين الإرهابين اللذين استهدفا تونس العاصمة.

وأكد المصدر على "وقوف المملكة وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف"، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحية.

الإمارات

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) إنها تدين سلسلة التفجيرات الانتحارية الإرهابية.

وجددت سلطات الإمارات في البيان التذكير "بموقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرف وأيا كان مصدره ومنطلقاته".

المغرب

توجه العاهل المغربي، محمد السادس، ببرقية إلى رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، معرباً فيها باسمه وباسم الشعب المغربي، عن استنكاره الشديد وإدانة الفعل الإجرامي الجبان.

وأكد ملك المغرب على "تضامن المملكة المطلق مع تونس الشقيقة" ووقوف المغرب "الدائم إلى جانبها في مواجهة آفة الإرهاب الشنيع" ودعم المملكة الثابت "لكافة الجهود من أجل صون أمن تونس واستقرارها".

الأردن

قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، هاتف نظيره التونسي، خميس الجهناوي، و"أدان خلال الاتصال الهجومين الإرهابيين الجبانين اللذين استهدفا الأبرياء".

وأكد الصفدي خلال الاتصال على وقوف المملكة الهاشمية "بشكل كامل مع الأشقاء التونسيين في مواجهة الاٍرهاب وحماية أمنهم واستقرارهم".

لبنان

نشرت الوكالة الوطنية للإعلام بياناً لوزارة الخارجية والمغتربين أدان تفجيري تونس الانتحاريين. وجاء في

البيان أن "المواجهة المفتوحة مع الإرهاب لن تتوقف حتى يتم استئصاله نهائياً من العقول والنفوس"، مؤكداً على "وقوف لبنان إلى جانب الشقيقة تونس في هذه المواجهة".

قطر

في خبر أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) عبر حسابها على تويتر، قالت الوكالة إن دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين استهدفا سيارة للشرطة ومقر وحدة مكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى.

دولياً

لم تصدر إدانات حتى الساعة إلا من جانب فرنسا التي "أدانت بحزم" على لسان رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، الهجومين الانتحاريين، في تغريدة على تويتر.

وكتب ماكرون الذي يزور اليابان حالياً، في التغريدة، أنّ "فرنسا تقف إلى جانب الشعب التونسي في هذه المحنة".

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