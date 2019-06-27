ألماني يقود دراجة نارية عارياً بسبب موجة الحر .. والشرطة تتدخل

مع موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا قرر رجل ألماني التعامل مع ارتفاع الحرارة بطريقته الخاصة.

فقد كشفت شرطة براندينبيرغ لاندر، شمال شرق ألمانيا، أنها قد أوقفت رجلاً يقود دراجة نارية لا يرتدي شيئاً سوى خوذة وحذاء.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قالت الشرطة أنه عندما سئل عن وجوده في الشارع عارياً رد بأن الجو حار جداً.

وقالت الشرطة: "لا يمكننا أن نختلف حول حرارة الجو، لكننا طلبنا منه ارتداء بنطاله وتركناه يكمل طريقه".

وأضافت: "بالمبدأ، القيادة دون ملابس غير ممنوعة. لكن إن أزعج هذا الآخرين قد يكون هناك شكاوى".

وتضرب موجة حر شديدة أوروبا حيث تتجاوز درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية في كثير من أنحاء القارة الأربعاء والخميس.

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