أرقام قياسية لدرجات الحرارة في أوروبا هذا الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن موجة حر غير مسبوقة من المتوقع أن تضرب البلاد خلال هذا الأسبوع وأن تتراوح درجات الحرارة ابتداءا من يوم غد الثلاثاء 25 يونيو/حزيران بين 35 إلى 40 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الفرنسية: "وحدها موجة الحر التي ضربت البلاد بين 18 و28 حزيران /يونيو من العام 2003 كانت مبكرة لهذه الدرجة. ويبدو أن الموجة المقبلة خلال الشهر الحالي ستكون أشد وغير مسبوقة"، معلنة يوم أمس الأحد حالة الطوارئ في عدد من المدن الفرنسية.

وتقول مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية إن درجة الحرارة التي سيشعر بها الإنسان التي تتضخم بفعل عوامل أخرى كالرطوبة، قد تصل إلى حدّ 48 درجة، مما يؤكد ضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لاجتياز هذه الموجة القاسية.

موجة تشمل مختلف الدول الأوروبية

لن تنحصر موجة حر في الأراضي الفرنسية، بل من المتوقع أن تشمل سائر أنحاء أوروبا، وأن تؤدي كتل هوائية ساخنة آتية من المغرب وبلدان أخرى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في عدّة بلدان من الاتحاد.

وستكون اليونان من أكثر البلاد تأثرا بهذه الموجة، وقد تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة نهاية الأسبوع.

هذا وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، أن درجات الحرارة ستشهدا ارتفاعا يوم غد الثلاثاء لتصل إلى 37 درجة مئوية ثم 38 الأربعاء.

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد في بلجيكا أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 34 أو 35 درجة خلال اليومين القادمين، محذرة من موجة حر قاسية.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: مئات الحرائق في إسرائيل وإجلاء آلاف السكان

أوروبا تنتظر صيفاً ساخناً ودرجات الحرارة بالبرتغال وإسبانيا تصل إلى 43 مئوية

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: