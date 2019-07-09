شاهد: مطاردةٌ وسلاحٌ وعنفٌ مجّاني من شرطي أمريكي بحق سائق دراجة نارية

مطاردة وعنف مجّاني من أحد رجال الأمن في أمريكا.

قام شرطي من ولاية أيوا الأمريكية بتوجيه سلاحه نحو سائق دراجة نارية بعد مطاردته دون سبب واضح أثناء توقف حركة المرور، ثم اتهم الرجل زوراً بالتهرب من تطبيق القانون، وفقًا للفيديو والمستندات التي استعرضتها وكالة أسوشيتيد برس.

ويظهر الفيديو الشرطي سميث وهو يطارد راكب دراجة نارية قال إنه قد تجاوز السرعة المسموحة بها و لم يشعل أضواء التنبيه. فيما نفى ذلك راكب الدراجة، الذي إمتثل لأوامر الشرطي بالتوقف. ما يشير إلى أن عنف رجل الأمن في القبض على الرجل لم يكن ضروريا ناهيك عن إشهار المسدس في وجهه و ضربه بالسلاح على خوذته.

وقال عمدة مقاطعة سيدار بشرق ولاية أيوا الشرقية إن الضابط أساء السلوك و إستعمل القوة بشكل مفرط.

وقد غادر الشرطي سميث عمله بعد انتهاء التحقيق معه، منهيا بذلك خدمة إستمر فيها 30 عامًا، وتم تعيينه بعد ذلك في مدينة دورانت، حيث كانت زوجته تعمل سابقًا كعمدة. وهناك أيضا احتج السكان لأنه عاد واستخدم القوة مجددا أثناء اعتقاله امرأة خارج حانة.

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