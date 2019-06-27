ظريف ردا على ترامب: الحرب القصيرة مع إيران وهم

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس إن تصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي صراع قد ينشب مع إيران سيكون "حربا قصيرة" هو مجرد وهم وإن توعده "بمحو" الجمهورية الإسلامية يصل إلى حد التهديد "بالإبادة".

وكتب ظريف على تويتر يقول "محو = إبادة = جريمة حرب". وأضاف "الحرب القصيرة مع إيران مجرد وهم".

وكان ترامب قد قال أمس الأربعاء "أنا فقط أقول إذا حدث شيء فلن يكون طويلا جدا". وهدد يوم الثلاثاء بمحو أجزاء من إيران إذا هاجمت "أي شيء أمريكي".

مناشدة أمريكية

من جهته، ناشد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اليوم الخميس التنديد علنا بأفعال إيران المعادية ودراسة المشاركة في خطة لا تزال قيد الإعداد لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.

ودعا إسبر كذلك إلى المساعدة في منع التوتر مع إيران من اتخاذ مسار عسكري وتحويله إلى المسار الدبلوماسي.

وقال للصحفيين "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة. يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس ضعف"، متحدثا عن مباحثاته خلف الأبواب المغلقة في مقر حلف الأطلسي ببروكسل.

تحذير إيراني

هذا، حذرت إيران الولايات المتحدة اليوم الخميس من انتهاك حدودها مجددا، وهدد رئيس البرلمان علي لاريجاني برد أقوى وذلك بعد أسبوع من إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة مما تسبب في تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن لاريجاني قوله "إسقاط طائرتهم المسيرة كان تجربة جيدة لهم لتفادي أي اعتداء على حدودنا".

وأضاف "رد فعل إيران سيكون أقوى إذا كرروا خطأهم وانتهكوا حدودنا".

وقالت إيران إن الطائرة الأمريكية المسيرة كانت في مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جوية انتقامية لكنه تراجع عنها في اللحظة الأخيرة وقال لاحقا إن الضربات كانت ستؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

وزادت حدة التصريحات بين الجانبين، إذ توعد ترامب هذا الأسبوع "بمحو أجزاء" من إيران بعدما وصف الرئيس حسن روحاني أفعال البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا".

وقال ترامب أمس الأربعاء إن أي حرب بين إيران والولايات المتحدة ستكون سريعة، لكنه أكدد مجددا رغبته في تجنب أي مواجهة عسكرية وذلك على الرغم من انتقاده زعماء إيران.

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