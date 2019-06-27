ماي تلتقي بن سلمان السبت لبحث التهدئة في الخليج ومقتل خاشقجي

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن ماي ستجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج، وذلك بعد تفجر التوتر بسبب نزاع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي مع طهران.

وستجتمع ماي، المقرر أن تتنحى بنهاية الشهر المقبل، أيضاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا يوم الجمعة. كما ستجتمع مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء آخرين يوم السبت.

وقالت المتحدثة الرسمية للصحفيين "ستستغل رئيسة الوزراء الفرصة لبحث قضايا إقليمية مهمة مع ولي العهد بما في ذلك ضرورة تهدئة التوتر في الخليج وأن تدعم كل الأطراف عملية إنهاء الصراع في اليمن" مضيفة أن ماي ستناقش أيضاً قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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