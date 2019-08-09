قاض أمريكي يأمر وزارتي الخارجية والدفاع بنشر الآلاف من الوثائق الرسمية بشأن وفاة خاشقجي

أمر قاض فيدرالي في إحدى محاكم نيويورك وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بإصدار خمسة آلاف صفحة شهريا من الوثائق الرسمية المتعلقة بوفاة الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي طبقاً لقانون حرية تداول المعلومات الأمريكي.

واعتبر القاضي بول إنغلماير اختفاء ووفاة خاشقجي في القنصلية السعودية بالعاصمة التركية إسطنبول العام الماضي أمراً له "أهمية عامة وكبيرة للشعب الأمريكي" وخاصة وأن خاشقجي كان مقيماً بالولايات المتحدة قبل وفاته.

إلا أن ممثلي الوزارتين قالا إن إصدار هذا العدد الضخم من الوثائق الرسمية سيحول دون وفائهم بالالتزامات الأخرى المتعلقة بقانون حرية تداول المعلومات.

وتقدر وزارة الخارجية أن بحوزتها 288 ألف صفحة متعلقة بشكل أو بآخر بقانون حرية تداول المعلومات فيما تقدر تحدثت وزارة الدفاع عن وجود ما يقرب من 22.637 ورقة في هذا الإطار.

وكان ما يعرف بالمبادرة الاجتماعية للعدل قد رفع دعوى قضائية في يناير – كانون الثاني الماضي للمطالبة بنشر جميع الوثائق الرسمية بشأن وفاة خاشقجي.

وقال إنغلماير إن طلب المبادرة يملك "حساسية واضحة" وخاصة فيما يتعلق بعامل التوقيت.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة تتهمها بعدم الضغط الكافي على الحكومة السعودية من أجل كشف ملابسات مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه بشكل مباشر وعلني.

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