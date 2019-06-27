لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

العالم

شاهد: الصور الأولى من موقع انفجار شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس

 محادثة
بقلم:  Euronews 
شاهد: الصور الأولى من موقع انفجار شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس
حجم النص Aa Aa

شهدت العاصمة تونس انفجارين صباح الخميس انفجارين في مكانين مختلفين. وقد تأكد أن الانفجار الأول تسبب فيه انتحاري بعد أن فجر نفسه بالقرب من السفارة الفرنسية في تقاطع شارع الحبيب بورقيبة مع شارل دو غول. وأشفر الانفجار الأول عن مقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص.

27 يونيو 2019. (رويترز) / زبير السويسي
ضباط الشرطة التونسية في موقع انفجار شارع شارل ديغول بوسط تونس ، تونس27 يونيو 2019. (رويترز) / زبير السويسي
رويترز
ضباط الشرطة يؤمنون موقع الهجوم الانتحاري في وسط تونس العاصمة ، تونس 27 يونيو 2019رويترز

الانتحاري الأول استهدف دورية أمنية في شارع شارل ديجول بوسط العاصمة تونس، وقالت وزارة الداخلية إن رجل أمن قتل وأصيب أربعة أخرون بينهم أحد أفراد الأمن.

رويترز
آلية تابعة للشرطة التونسية بالقرب من مكان أحد التفجيرينرويترز

وبعد ذلك بقليل فجر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني. وذكرت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة.

ولم يعرف بعد من يقف وراء الهجومين اللذين وقعا قبل شهور من الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن يشهد عددا قياسيا من السائحين.

(رويترز) / زبير السويسي
ضباط الشرطة يطوقون موقع انفجار وسط العاصمة تونس ، 27 يونيو 2019(رويترز) / زبير السويسي
رويترز
عنصر من عناصر الشرطة يشهر سلاحه في موقع الانفجار الأولرويترز

للمزيد على يورونيوز:

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي فجرت امرأة نفسها في وسط العاصمة مما أدى لإصابة 15 بينهم عشرة من رجال الشرطة في انفجار أنهى فترة من الهدوء بعد مقتل عشرات في هجمات شنها متشددون عام 2015.