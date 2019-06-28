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إيران

إيران تتقدم بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد واشنطن

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
حطام طائرة أمريكية عسكرية أسقطتها إيران يوم 21 يونيو/حزيران 2019
حطام طائرة أمريكية عسكرية أسقطتها إيران يوم 21 يونيو/حزيران 2019 -
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رويترز
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أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن إيران تقدمت اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد واشنطن بشأن انتهاك طائرة أمريكية مسيرة لمجالها الجوي أسقطتها طهران هذا الشهر.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية الإيراني غلام حسين دهقاني قوله "رُفعت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الذي شنته طائرة أمريكية مسيرة على مجالنا الجوي، وتؤكد الشكوى أن طهران تحتفظ بحق الرد بحزم إذا كررت الولايات المتحدة هذا الانتهاك".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعد أن أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة يوم 20 يونيو/ حزيران، قالت إنها كانت تحلق فوق أحد أقاليمها الجنوبية المطلة على الخليج. وقالت واشنطن إن الطائرة أسقطت في المياه الدولية.

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