الرئيس الصيني يلتقي بزعماء أفارقة بينهم السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين

اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ والعديد من القادة الأفارقة بمن فيهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان اليوم الجمعة 28 يونيو/ حزيران.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاضرا أيضا خلال الاجتماع، إضافة إلى الرئيس السنغالي ماكي سال والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لمنتدى صيني أفريقي في بكين، إن مشروعات التنمية الصينية في أفريقيا يجب أن تكون مستدامة وندد "بالقوى الخارجية" التي تسعى إلى تشويه التعاون من خلال اتهام الصين بمحاولة إيقاع الدول في مصيدة الديون.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمبلغ 60 مليار دولار للدول الأفريقية في قمة الصين-أفريقيا للتعاون في سبتمبر/ أيلول.

ونفت بكين ممارسة "دبلوماسية مصيدة الديون" وقال شي في سبتمبر/ أيلول إنه سيتم شطب الديون الحكومية من القروض الصينية بدون فوائد المستحقة بحلول نهاية العام عن الدول الأشد فقرا في أفريقيا.

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