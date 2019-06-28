فقرة لا تعليق الأسبوعية: حرّ خانق ونقانق عملاقة وحفل موسيقي بمكب نفايات

في فقرة لا تعليق الأسبوعية أربعة مواضيع: أولاً من براغ (تشيكيا) حيث بلغت درجات الحرارة 37 درجة مئوية الثلاثاء الفائت، في موجة حر كبيرة تشهدها بلدان أوروبية عدة، ما دفع الجهات المسؤولة إلى إرسال شاحنات مياه إلى وسط المدينة القديم، ورش المارة بالمياه. ثانياً، من أوساكا اليابانية، حيث قام شبيها دونالد ترامب وكيم جونغ أون بالتجول في شوارع المدينة قبيل انعقاد قمة العشرين. والتقط هوارد إكس، الممثل الأسترالي، شبيه كيم، مع زميله دينيس ألان، شبيه ترامب، الصور مع السياح والمواطنين في المدينة. ثالثاً، إلى الغرب في الولايات المتحدة الأميركية، تحديداً نيويورك، حيث سعى مجموعة من الطهاة إلى دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية بعد تحضيرهم أعرض "هوت دوغ" في العالم، وبلغ وزنها نحو 30 كيلوغراماً، وطولها 150 سنتمتراً. وحتى الآن ليس هناك في موسوعة غينيس أي رقم قياسي لأعرض "هوت دوغ" علماً أن أطولها تم تحضيرها في الباراغواي في العام 2011 وبلغ طولها 203 أمتار! أخيراً في كينشاسا عاصمة الكونغو، تمضي فرقة موسيقية محلية ساعات في مكبات النفايات بحثاً عن أدوات يمكن استخدامها في تصنيع الآلات الموسيقية. من جهة أولى، يبدو عمل الفرقة "صديقاً للبيئة" جراء عمليات إعادة التدوير، ومن أخرى، مسلياً، حيث تعزف أنغامها حيثما حلّت في ضواحي العاصمة...