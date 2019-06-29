ترامب وشي جين بينغ ولقاء الـ 80 دقيقة.. هدنة اقتصادية وهواوي تتنفس بعد رفع الحظر عنها

اتفقت الولايات المتحدة والصين السبت على استئناف محادثات التجارة مع إحجام واشنطن عن فرض رسوم جديدة على الصادرات الصينية ما يشير إلى هدنة في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعليقا على نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن شركة هواوي الصينية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشركات الأمريكية ستتمكن من بيع مكونات لأكبر شركة منتجة لمعدات شبكات الاتصالات في العالم حيث لا تكون ثمة مشكلة تتعلق بالأمن القومي.

وتتيح هدنة أوساكا الفرصة لالتقاط الأنفاس بعد الحرب التجارية المستمرة منذ عام والتي تبادلت فيها الدولتان فرض رسوم على واردات بمليارات الدولارات ما عرقل خطوط الإمداد العالمية وأدى إلى اضطراب الأسواق وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماع‭‭ ‬‬دام 80 دقيقة مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين، "عادت (المحادثات) لمسارها وسنرى ماذا سيحدث".

وصرح ترامب بأنه لن يلغي الرسوم المفروضة على الواردات حاليا ولكنه لن يفرض رسوما جديدة على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار وهو ما كان من شأنه أن يؤدي فعليا لفرض رسوم على جميع الصادرات الصينية للولايات المتحدة.

وقال في المؤتمر الصحفي علي هامش القمة التي اقيمت في أوساكا بغرب اليابان "سنمتنع في الوقت الراهن عن الرسوم وسيشترون منتجات زراعية"، دون ذكر تفاصيل عن مشتريات الصين المستقبلية من المنتجات الزراعية.

وتابع "إذا أبرمنا اتفاقا سيكون حدثا تاريخيا للغاية".

لقاء الوفدين الأميركي والصيني في قمة العشرين في أوساكا في اليابان. حزيران/2019 رويترز

ولم يذكر الرئيس الأمريكي جدولا زمنيا لما وصفه باتفاق معقد ولكنه أضاف أنه لا يتعجل الأمر قائلا "أريد أن نبرم (اتفاقا) على نحو صحيح".

وفيما يخص شركة هواوي قال ترامب إن وزارة التجارة الأمريكية ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لرفع اسم الشركة الصينية من قائمة الشركات التي يحظر عليها شراء مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية من دون موافقة الحكومة.

وقد رحبت الصين بهذه الخطوة.

وقال مبعوث وزارة الخارجية الصينية لشؤون مجموعة العشرين "إذا نفذت الولايات المتحدة ما تقوله، فنحن نرحب بذلك بكل تأكيد".

وفي بيان مطول عن المحادثات الثنائية نقلت وزارة الخارجية عن شي قوله لترامب إنه يأمل أن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية معاملة عادلة.

وبالنسبة لقضايا السيادة والاحترام نقل عن شي قوله إن على الصين أن تحمي مصالحها الأساسية.

كما نقلت الوزارة عن شي "الصين صادقة إزاء استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة ... ولكن المفاوضات ينبغي أن تجري على قدم المساواة وتظهر احتراما متبادلا".

وهدد ترامب بتوسيع نطاق الرسوم المفروضة الحالية لتشمل تقريبا جميع الواردات الأمريكية من الصين إذا لم يحرز اجتماعه مع شي تقدما بشأن مطالب أمريكية بإصلاحات واسعة النطاق.