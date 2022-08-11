أول رد صيني على تقرير بشأن زيارة مرتقبة لشي إلى السعودية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هذا الخميس إنه ليس لديه معلومات ليقدمها في الوقت الحالي، وذلك ردا على طلب للتعليق على تقرير إعلامي يفيد بأن الرئيس شي جين بينغ سيزور المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة غارديان يوم الخميس أن السعودية تخطط لإقامة حفل استقبال لشي، دون أن تذكر من أين حصلت على المعلومات. ولم يقم الرئيس الصيني بأي زيارة رسمية لدولة أجنبية منذ يناير-كانون الثاني 2020.