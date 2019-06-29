ترامب يتحدث عن علاقته ببن سلمان وخاشقجي وصفقة القرن بقمة مجموعة الـ 20 في اليابان

تطرق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، لعدد من القضايا التي تخص منطقة الشرق الأوسط خلال قمة العشرين المنعقدة بأوساكا اليابانية من ضمنها علاقته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما تحدث عن صفقة تركيا لشراء منظومة صواريخ أس 400 الروسية وما تعتزم الإدارة الامريكية فعله في هذا الشأن.

ترامب يتحدث عن قضية خاشقجي و"صديقه" بن سلمان

قال ترامب، السبت، إنه يشعر بغضب واستياء بالغ إزاء مقتل جمال خاشقجي لكن هناك تحقيقات جارية، مضيفا أن السعودية تأخذ قضية مقتل خاشقجي بجدية بالغة.

وكان ترامب قد قال قبل اجتماع ثنائي مع الأمير محمد في مدينة أوساكا اليابانية إنه "شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية، وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بانفتاح السعودية".

وأضاف على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين "أفكر بشكل خاص فيما ما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث .. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية".

ولي العهد السعودي إلى جانب ترامب وشيزو آبي رويترز

ترامب يعلق على صفقة القرن

خلال تعليقه عن صفقة القرن، قال ترامب إنه يعتقد أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق لكنهم يريدون أن يظهروا في صورة جيدة ولا بأس في هذا.

وكان الفلسطينيون قد عبروا عن رفضهم الشديد لخطة إدارة ترامب للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، قائلين إن إطارها القائم على تعزيز التجارة والاستثمار يتجاهل تطلعاتهم السياسية لإقامة دولة، وذلك بعد اجتماع البحرين الذي مثل "الشق الإقتصادي" من صفقة القرن التي يقودها جاريد كوشنر، صهر ترامب.

هل سيفرض ترامب عقوبات على تركيا؟

قال الرئيس الأمريكي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يرغب في محو الأكراد على الحدود مع سوريا و"طلبت منه عدم فعل ذلك"، وكانت تركيا قد اطلقت عملية "المخلب" منذ أسابيع استهدفت معاقل مسلحين اكراد على الحدود العراقية.

وذكرت الرئاسة التركية، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه يرغب في حل الأزمة المتعلقة بشراء أنقرة أنظمة للدفاع الجوي دون إلحاق ضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين توترا في الأونة الاخيرة مع تصعيد من ترامب عقب إصرار تركيا على اتمامها انهاء صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية أس 400، وكان الرئيس الأمريكي قد حذر سابقا من فرضه لعقوبات على تركيا في حال إبرامها للصفقة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان رويترز

ترامب يعتزم زيارة موسكو

قال ترامب إنه يعتزم زيارة موسكو الربيع القادم تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا لإحياء في ذكرى هزيمة النازية، مضيفا أنه سيولي زيارة موسكو اهتماما كبيرا.

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