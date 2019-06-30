شاهد: ترامب يمشي 20 خطوة داخل أراضي "العدو" ويصافح في مشهد اسطوري كيم "الرجل الصاروخ الصغير"

صورة سجلها التاريخ الحديث الأحد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أرادها ترامب وكانت له، عشرون خطوة ليس أكثر كتبت على ترامب ان يمشيها للقاء كيم "رجل الصاروخ" كما كان يحلو لترامب تسميته حتى وقت قريب. هو اللقاء الثالث بين الرجلين لكنه الأول في أرض "العدو".

مشى ترامب الهوينا لعشرين خطوة ووصل إلى الحد الإسمنتي الفاصل الذي يقسم كوريا الشمالية عن جارتها الجنوبية في المنطقة منزوعة السلاح. كان صورة تاريخية أرادها ترامب وتحسب له، حتى وأن كانت الزيارة والمصافحة رمزية أكثر منها جوهرية، فهو أول رئيس أميركي يدخل إلى تراب كوريا الشمالية التي طالما هدد قادتها بقصف أهداف للولايات المتحدة بالصواريخ البالستية، وهددت بيونغيانغ مرارا حلفاء ترامب في شبه الجزيرة الكورية بتجاربها الصاروخية النووية وأسلحتها البيولوجية.

مشهد أسطوري كما وصفه ترامب، لبلدين عدوّين في الماضي، لكن صورة اليوم تحمل حاضرا ومستقبلا ايجابيا كما قال زعيم كوريا الشمالية، فزيارة ترامب لكيم في أراضي كوريا الشمالية شكلت مفاجئة للشاب، لم تكن مبرمجة كما يعتقد الناس، يقول كيم، بل بدأت بتغريدة من الرئيس الأميركي خلال حضوره قمة العشرين في أوساكا باليابان. فالرجلان يفهمان على بعضهما البعض، كما قال ترامب.