رئيس الوزراء العراقي يصدر مرسوما لدمج الفصائل المسلحة بالقوات النظامية

أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم، الإثنين، مرسوماً حكومياً جديداً يهدف إلى تقييد سلطة الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، في محاولة من الحكومة لإجبار تلك القوات على الاندماج في صفوف الجيش النظامي العراقي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وساعدت الميليشيات المسلحة التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية، والعراقيين، في دحر تنظيم الدولة الإسلامية، ويقول مراقبون إنها اليوم تتمتع بتأثير ونفوذ كبيرين في الداخل العراقي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن رئيس الوزراء العراقي أمر في المرسوم بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، مخيّراً تلك الفصائل المسلحة بين العمل السياسي أو الأمني.