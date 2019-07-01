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رئيس الوزراء العراقي يصدر مرسوما لدمج الفصائل المسلحة بالقوات النظامية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم 30 ابريل نيسان 2019
رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم 30 ابريل نيسان 2019 -
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رويترز
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أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم، الإثنين، مرسوماً حكومياً جديداً يهدف إلى تقييد سلطة الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، في محاولة من الحكومة لإجبار تلك القوات على الاندماج في صفوف الجيش النظامي العراقي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وساعدت الميليشيات المسلحة التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية، والعراقيين، في دحر تنظيم الدولة الإسلامية، ويقول مراقبون إنها اليوم تتمتع بتأثير ونفوذ كبيرين في الداخل العراقي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن رئيس الوزراء العراقي أمر في المرسوم بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، مخيّراً تلك الفصائل المسلحة بين العمل السياسي أو الأمني.