مقتل ما لا يقل عن 3 دبلوماسيين أتراك في إطلاق نار في أربيل (رويترز)

قال مسؤولون أمنيان في إقليم كردستان العراق في حديث لرويترز، إن ما لا يقل عن ثلاثة دبلوماسيين أتراك قتلوا اليوم الأربعاء 17 يوليو/تموز بعملية إطلاق نار بمدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وأضافا أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مطعم كان الدبلوماسيون يتناولون طعامهم فيه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية وتركية أن نائب القنصل التركي في أربيل كان من بين 3 دبلوماسيين قتلوا بالرصاص، من دون تأكيد رسمي حتى الساعة.

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