الحريري يؤجل جلسة مجلس الوزراء بعد واقعة إطلاق النار في الشوف

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تأجيل جلسة لمجلس الوزراء لمدة 48 ساعة لحين هدوء التوتر عقب تبادل إطلاق النار في جبال الشوف يوم الأحد ومقتل اثنين من مساعدي أحد الوزراء.

وقال الحريري في كلمة نقلها التلفزيون "تُهمنا النتيجة وأن يذهب من ارتكب الجريمة إلى القضاء الذي سيكون حاسما".

وكان موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب، قد تعرض لإطلاق نار يوم الأحد 30 يونيو، ما أسفر عن مقتل اثنين من مرافقيه.

ووقع الحادث أثناء مرور موكب الوزير الدرزي في منطقة موالية لفصيل درزي منافس.

ويعد الوزير الغريب أحد المقربين من الزعيم الدرزي المؤيد لسوريا طلال أرسلان.

والمنطقة التي وقع بها الحادث قرب عاليه موالية للزعيم الدرزي المناهض لدمشق وليد جنبلاط، ونفى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه جنبلاط أي صلة له بالحادث.

وقال الغريب في مقابلة أجراها مع تلفزيون لبناني محلي عقب وقوع الحادث، إن ما حدث "كان كمينا مسلحا ومحاولة اغتيال واضحة"، مضيفا " يبدو أن هناك قرارا بتفجير الوضع".

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