قطر تشتري سندات لبنانية بقيمة نصف مليار دولار ووزير مالية لبنان يعتبره إيجابيا

أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن الكلام القطري حول شراء سندات لبنانية بقيمة 500 مليون دولار جدي ويعبر عن التزام قطر بوعودها لدعم الاستقرار المالي في لبنان.

ولفت خليل في حديث مع رويترز الأحد 30 يونيو/حزيران، أن لبنان يتابع اتصالاته مع المسؤولين القطريين بخصوص شراء السندات اللبنانية، وأضاف أن خطوة قطر هي دليل ثقة في السندات اللبنانية وسيكون لها تأثير إيجابي على الأسواق اللبنانية.

في سياق متصل، قال مسؤول حكومي قطري لرويترز، إن قطر اشترت سندات للحكومة اللبنانية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، أعلنت خلال هذا العام أن الدوحة تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية من أجل دعم اقتصاد لبنان الذي يواجه صعوبات.

وقال المصدر نفسه اليوم "أبدت قطر على الدوام التزاما تجاه تقوية علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لذا قررت استثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك شراء سندات حكومية لبنانية. اشترينا بعض السندات. باقي الاستثمارات ستجري كما هو مخطط له مع الحكومة اللبنانية".

ويعاني لبنان، من أحد أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ومن ركود في النمو الاقتصادي.

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