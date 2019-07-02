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المملكة العربية السعودية

هجوم جديد للحوثيين على مطار أبها يخلف تسعة جرحى

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بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
هجوم جديد للحوثيين على مطار أبها يخلف تسعة جرحى
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أفاد بيان للتحالف بقيادة السعودية أن هجوما بطائرة مسيرة تتبع الحوثيين على مطار أبها في السعودية في وقت مبكر يوم الثلاثاء خلف تسعة جرحى.

وقال التحالف الذي يحارب الحوثيين في اليمن في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين" بينهم ثمانية سعوديين وهندي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي أن حالات المصابين مستقرة.

وأعتبر المتحدث أن تنفيذ الحوثيين لمثل تلك العمليات "بقدرات نوعية متقدمة" يثبت "تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية" ويمثل "استمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن".

وقال متحدث باسم الحوثيين إن "سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي".

وذكرت العربية أن مطار أبها استأنف رحلاته.

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