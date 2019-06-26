فيديو: الزوارق بدلاً من السيارات في شوارع مدينة اسكتلندية غمرتها مياه الأمطار

أظهر مقطع فيديوعلى وسائل التواصل الاجتماعي شخصين في مدينة ستيرلنغ الإسكتلندية، وهما يتجولان على متن قوارب في شوارع المدينة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد تعطلت وسائل النقل العام، وأصدرت السلطات المحلية تحذيرا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المنطقة.

يذكر أن الفيضانات في إسكتلندا تزامنت مع موجة حر شديد في جميع أنحاء أوروبا، ضربت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا.

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