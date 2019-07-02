حجر شطرنج من القرون الوسطى قد يباع بسعر خيالي في مزاد لندني

قد يباع حجر شطرنج، كان ضائعاً في السابق، وتمّ نحته في القرن الثاني عشر بحسب المتحف البريطاني، في مزاد علني في لندن، بمبلغ يفوق مليون يورو.

وكان تاجر من إدنبرة (اسكتلندا) قد اشترى الحجر في العام 1964 بـ"الرخص"، إذ دفع ثمنه نحو 6 يورو فقط، وتقوم العائلة منذ ذلك الحين بتناقله بين أفرادها.

ويعتقد أن "الوزير" يشكّل قطعة تضاف إلى "مجموعة لويس للشطرنج" التي يبلغ عدد أحجارها - التي تمّ العثور عليها حتى الآن 93 حجراً – فيما هناك، غير الوزير، أربعة أحجار ضائعة بعدُ.

ويقول المتحف البريطاني إن الأحجار المنحوتة من العاج، ويعتقد أن مصدرها هو النرويج وأنها صنعت في القرن الثاني عشر. كما يعتبر اكتشاف الحجر "الوزير" أوّل اكتشاف لقطعة ناقصة من المجموعة، كما أنه سيكون الأول الذي سيباع في مزاد علني.

وقال أحد أفراد العائلة المالكة للحجر إن الحجر كان خاصاً جداً بالنسبة إلى الأسرة وإنه كان يحمل "معنى سحري"، بحسب ما أعلنته إدارة شركة سوذبي العالمية للمزادات.

وكان ألكساند كادر، وهو مسؤول في شركة المزادات العالمية، قد قال في بيان في حزيران/يونيو الماضي إن "الاكتشاف يعتبر الأهم والأكثر إثارة في حياته".

ويعتقد الأكاديميون أن مصدر الحجار هو النرويج، تحديداً من تروندهايم (وسط).

وتقول سوذبي للمزادات إنها تتوقع أن ثمن الحجر في المزاد سيتراوح بين 600 ألف جنيه إسترليني ومليون جنيه (أي بين 669 ألف يورو ونحو 1.1 مليون يورو).

وتتمتع لعبة الشطرنج بالمناسبة بأهمية كبيرة وخاصة عند عدّة أجيال من الأوروبيين، حيث يرى البعض فيها "رمزاً مهماً للحضارة الأوروبية".

مواضيع مرتبطة في موقعنا: