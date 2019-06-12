المقتنيات الشخصية للممثل الأمريكي بيرت رينولدز تباع في مزاد علني

تُعرض المقتنيات الشخصية للممثل الأمريكي الراحل بيرت رينولدز، للبيع في مزاد علني ينظمه دار مزادات جوليان بمدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وكان الممثل رينولدز، أحد أبرز نجوم السينما الأمريكية في السبعينيات والحائز على جائزة غولدن غلوب والذي رُشح للأوسكار، توفي في أوائل شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 82 عاماً.

وأوضحت دار جوليان أن مقتنيات رينولدز الشخصية تشمل الأحذية والأثاث واللوحات، إضافة لبعض الأشياء الشخصية للغاية.

وقال مارتين نولان المدير التنفيذي لمزادات جوليان: "لدينا أكثر من ثمانيمائة من المواد التي تعود لبيرت، سنقوم بعرضها في مزاد علني"، متوقعاً أن "تتراوح عائدات تلك المقتنيات بين مليون ومليوني دولار (بين 880 ألف يورو ومليون و750 ألف يورو)، وربما أن قيمة المقتنيات ستتجاوز تلك الأرقام"، حسب قوله.

ومن شبه المؤكد أن أكثر الأشياء قيمة في المزاد المشار إليه هي سيارة "بونتياك ترانس آم" موديل العام 1979، التي تعود لرينولدز، ومن المتوقع أن تباع بين 300 ألف دولار (265 ألف يورو) و500 ألف دولار (440 ألف يورو).

وكان رينولدز اكتسب شهرة كبيرة في العام 1972 عن دوره في فيلم دليفرانس، والذي رُشح فيه لنيل جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، بعدها غدا برت أسطورة في عالم هوليوود بعد أدائه أدواراً ناجحة في أفلام سموكي وبانديت وكانونبول ران وبوغي نايتس.

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