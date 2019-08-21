الإمارات ستفرض ضريبة انتقائية على التبغ ومنتجات التدخين والمشروبات الغازية

صرحت وكالة أنباء الإمارات أن الإمارات العربية ستفرض ضريبة "انتقائية" بنسبة 100 بالمئة على التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية والسكر المضاف بدءا من أول كانون الثاني 2020.

وأضافت الوكالة الرسمية إن القرار يتماشى مع التزام دولة الإمارات بتطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي وفي إطار توجه الحكومة للحفاظ على الصحة العامة والحد من الأمراض المزمنة والسمنة.

ويستهدف هذا القرار عددا من المنتجات مثل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة لهذه الأجهزة كما تضمن إلزام المصنعين بوضع البيانات الغذائية وخصوصا كميات السكر المضاف للمشروبات الغازية وغيرها.

وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك وتفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة.

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