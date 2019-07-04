كل ما تريد معرفته عن العرض العسكري الأميركي الذي سيشارك فيه ترامب في عيد الاستقلال

يحتفل الأميركيون الخميس (الرابع من تموز/يونيو) بعيد استقلال الولايات المتحدة الأميركية، بطريقة مختلفة هذا العام، نزولاً عند رغبة الرئيس الذي صرح غير مرة أنه يريد إجراء احتفال كبير.

ما هي التسمية التي أطلقت على الاحتفال؟

التحية لأميركا.

من سيشارك في الاحتفال؟

يشارك في الاحتفال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسيقام عرض عسكري تظهر فيه الدبابات والمشاة والحرس القديم والفرق الموسيقية العسكرية وجوقة القوات المسلحة ووحدة تابعة للبحرية الأميركية تعرف باسم "وحدة معمودية النار" التي ترمز إلى أعلى درجات الانضباط العسكري وأيضاً وحدة الملائكة الزرقاء الجوية، التابعة أيضاً للبحرية الأميركية.

وبحسب ما تقوله شبكة "إن بي سي نيوز" سيتم عرض بعض أنواع الدبابات الأميركية مثل دبابة "شيرمان" الجديدة، وآخر طراز من دبابة "أبرامز"، على أن تخصص أماكن معينة لعرضها نظراً لأن "الطرق لا تحب الدبابات الثقيلة" كما قال الرئيس ترامب نفسه.

بدأت الاستعدادات بنقل الدبابات إلى ساحة الاحتفال رويترز

القوات الجوية

بحسب "إن بي سي نيوز" دائماً، من المرجح أن تحلق الطائرة الرئاسية فوق مكان العرض. والطائرة الرئاسية كما هو معروف هي من طراز بوينغ 747 صمم خصيصاً لرئيس الولايات المتحدة. وسيقوم طيارون أيضاً بعرض جوي بطائرات إف 35 الحربية، إضافة إلى مروحيات "أوسبري" التي تستعملها قوات البحرية الأميركية.

الأف 35 تمثل جيلا جديداً من الطائرات الحربية الأميركية رويترز

كلمة ترامب

من المتوقع أن يلقي الرئيس كلمة يوم الخميس، وكان قد أعلن عبر حسابه على تويتر أن "البنتاغون وقادة جيشنا العظماء... سيظهرون للشعب الأميركي... أقوى وأكثر الجيوش تقدماً في العالم".

ماذا نعرف عن الكلمة التي سيلقيها ترامب؟

ذكر مصدر مقرب من الرئيس الأميركي لشبكة "إن بي سي نيوز" أنه من المستبعد أن يطرح الرئيس مواضيع سياسية خلال كلمته بل، سيخصصها فقط للاحتفاء بالعلم، وللعرض العسكري. بقول آخر، ستكون الكلمة "وطنية" بحسب ما يقوله المصدر. وكان ترامب نفسه قد أمل منذ أيام في أن يصل خطابه إلى مسامع كل الأميركيين من دون استثناء قبل أن يقول في وقت لاحق "خطة الديمقراطيين لنظام الرعاية الصحية ستدمر البلاد".

من أين جاءت فكرة العرض الكبير؟

في تموز/يوليو من العام 2017 حضر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الفرنسي أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بيوم الباستيّْ (يوم السقوط الكامل للملكية الفرنسية بعد سيطرة الثوار على قلعة الباستيّْ في باريس). وقال ترامب بعد ذلك اليوم بأشهر للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون "كان ذلك من أفضل العروض التي رأيتها في حياتي". ومنذ ذلك الحين، قال الرئيس الأميركي إنه "يفكر في تنظيم عرض عسكري في جادة بنسلفانيا، لعرض القوة العسكرية للبلاد".

قام ناشطون بإطلاق منطاد ترامب الرضيع خلال زيارة قام بها إلى لندن في بداية الشهر الماضي REUTERS/Alkis Konstantinidis

معارضة و"منطاد ترامب الرضيع"

عبر كثيرون عن معارضتهم لفكرة إقامة عرض عسكري لأسباب مختلفة، بينهم مجلس مقاطعة كولومبيا (واشنطن دي. سي) الذي نشر بياناً على الإنترنت وضع عليه شارة دبابة شطبت بالخط الأحمر. ووافقت مقاطعة ماريلاند مجلس مقاطعة كولومبيا الرأي، ومن بين الأسباب التي دفعت بالطرفين إلى معارضة العرض، ثمن الضرائب الذي سيسدده دافعو الضرائب، إضافة إلى تحويل مهرجان عادة ما يكون وطنياً إلى مهرجان سياسي. ومن المتوقع أن يطلق ناشطون معارضون لترامب "منطاد ترامب الرضيع" كما فعلوا في مناسبات أخرى. بأي حال، تقول شبكة "إن بي سي" إن الراغبين في إطلاق المنطاد حصلوا على الموافقة المطلوبة.

هل احتفل الرؤساء الأميركيون السابقون بيوم الرابع من تموز؟

طبعاً! احتفل جميع من شغلوا المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بهذا اليوم ولكن ترامب هو الرئيس الوحيد (في التاريخ الحديث) الذي تورّط إلى درجة تقديم مقترح القيام بعرض عسكري.

قبله بعدة عقود، قام الرئيس هاري ترومان بإلقاء كلمة ذات رابع من تموز/يوليو، وكانت كلمة متعلقة بالحرب الكورية.

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