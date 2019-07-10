البنتاغون يكشف عن الكلفة التي تكبدها في احتفال ترامب بعيد الاستقلال

كشفت وزارة الدفاع الأميركية أن احتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيد الاستقلال يوم الرابع من تموز/يوليو، والذي شمل نقل عتاد عسكري إلى واشنطن، كلف الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار.

وأضاف البنتاغون في بيانه أن الكلفة الإجمالية لاحتفال "تحية إلى أمريكا" الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاما والذي يرمز للوحدة الوطنية، بلغت 1.2 مليون دولار".

الرئيس الذي استلهم الاحتفال من عرض مماثل أجري سابقا في فرنسا، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية المبالغ فيها ظهر خلال هذا الحدث الضخم، وهو يتوسط عربتين مدرعتين من طراز برادلي، وألقى خطاب الاستقلال مشيدا بقوة الجيش على الرغم من أنه لم يخدم فيه خلال حرب فيتنام.

هذا وسرد ترامب قصصا عن كل فرع من أفرع الجيش قبل أن تنفذ طائرات عسكرية طلعات خلال الاحتفال.

وبالإضافة إلى الكلفة التي تحملها الجيش، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي، أن إدارة المتنزهات الوطنية الأمريكية حولت 2.5 مليون دولار من رسوم الدخول للمساعدة في تمويل الاحتفال.

والكلفة الفعلية التي تحملها البنتاغون أعلى على الأرجح، بعد أن قال إن تمويل عروض الطائرات جاء من ميزانيات تدريب أفرع الجيش.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المليون والمئتا ألف دولار هي جميعها كلفة نقل العتاد مثل دبابتين أبرامز ومدرعتين برادلي من قاعدة فورت ستيورات العسكرية في جورجيا للمشاركة في الاحتفال.

ولم يقدم الجيش الأمريكي بعد تقريرا مفصلا عن كلفة الحفل، لكن مجرد تحليق قاذفة بي-2 لساعة واحدة يتكلف نحو 122 ألف دولار وفقا لسلاح الجو.

وأعلن ترامب خلال حديث صحفي يوم الاثنين أن هذا الاحتفال سيتكرر في المستقبل، وأضاف أنه استنادا إلى النجاح الهائل الذي حققه هذا الحفل، "اتخذنا للتو قرارا- ويمكنني الاعتقاد بأن بوسعنا القول أننا اتخذنا القرار- بأن نقيمه مرة أخرى العام المقبل، وربما في المستقبل المنظور".

وتأتي عطلة الرابع من يوليو/ تموز احتفالا بذكرى إعلان مؤسسي الولايات المتحدة الاستقلال عن بريطانيا عام 1779.

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