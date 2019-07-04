فيسبوك تصلح عطلا شل عمليات إرسال واستقبال الصور والمقاطع المصورة

ذكرت شركة فيسبوك يوم الأربعاء أنها حلت مشكلة واجهت المستخدمين في إرسال وتحميل ملفات المواد الإعلامية عبر تطبيقاتها ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق لم يتمكن كثير من المستخدمين من إرسال واستقبال الصور والمقاطع المصورة والملفات الأخرى عبر منصات فيسبوك ومنها واتساب وإنستجرام.

وقالت فيسبوك "خلال إحدى عملياتنا للصيانة الدورية، أحدثنا مشكلة تجعل من الصعب على بعض الناس تحميل أو إرسال الصور والمقاطع المصورة".

وامتنعت فيسبوك، التي تجني عشرات الملايين من الدولارات من عائدات الإعلانات يوميا، عن التعليق عندما سئلت عما إذا كانت ستعيد الأموال إلى الشركات المتضررة. وفي واقعة مماثلة في مارس آذار، قالت الشركة إنها ستدرس إعادة الأموال إلى المعلنين المتضررين.

وقال شركة ثاوزاند آيز، التي تراقب الإنترنت عالميا، "الانقطاع مرتبط على ما يبدو ببنية تحتية داخلية أو مشكلة خاصة بالتطبيقات".

وأصاب الانقطاع الجزئي مستخدمي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي بالإحباط ولجأ كثيرون لموقع تويتر للشكوى.

وذكر موقع داون ديدكتور دوت كوم لمتابعة الأعطال الإلكترونية أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في إنستجرام بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في فيسبوك و1600 عن مشاكل في واتساب.

وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة.

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