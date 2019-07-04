فيديو: حريق بمتجر للألعاب النارية أثناء التحضيرات لعيد الاستقلال الأمريكي

نشب حريق هائل بمتجر لبيع الألعاب النارية في ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية الخميس الموافق للرابع من يوليو – تموز وهو اليوم الذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى استقلالها عن التاج البريطاني عام 1776.

ويحتفل الملايين من الأمريكيين بالذكرى السنوية بإشعال كميات هائلة من الألعاب النارية التي تباع بشكل قانوني في الولاية.

وزاد من حدة الحريق انفجار المزيد من الألعاب النارية في الوقت الذي هُرع فيه طاقم المتجر لإخماد النيران المشتعلة.

ولم يُكشف بعد عن السبب وراء نشوب الحريق كما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات.

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