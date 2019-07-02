وزارة الدفاع الروسية تعلن عن مقتل 14 غواصا في حريق شب بغواصة أبحاث روسية

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن 14 شخصا على متن غواصة أبحاث تابعة للوزارة لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق أثناء إجرائهم مسحا لقاع البحر.

ووقع الحادث يوم الاثنين وتم إخماد الحريق. ونقلت وكالات إنترفاكس والإعلام الروسية وتاس عن الوزارة قولها إن الغواصة موجودة الآن في قاعدة الأسطول الشمالي الروسي في سيفيرومورسك على بحر بارنتس وإن تحقيقا بدأ لمعرفة سبب الحريق.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن بيان للوزارة قولها "في الأول من يوليو شب حريق على متن غواصة أبحاث علمية كانت تدرس البيئة البحرية... نيابة عن البحرية الروسية في المياه الإقليمية الروسية".

وأضاف البيان "لقي 14 غواصا حتفهم نتيجة لاستنشاق الغاز... ولا يزال العمل جاريا لتحديد سبب وقوع الحادث، ويجري القائد العام للبحرية هذا التحقيق".

ولم يحدد البيان، بحسب وكالات الأنباء، نوع أو طراز الغواصة.

وكانت الغواصة الروسية كورسك التي تعمل بالطاقة النووية قد غرقت في قاع بحر بارنتس في أغسطس آب 2000 بعد وقوع انفجارين في مقدمتها مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 118 شخصا.

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