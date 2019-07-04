شاهد: الألوان والجداريات تجلب البهجة في أحد الأحياء الفقيرة في عاصمة بوليفيا

استخدمت رئيسة مجلس حي تشوا أوما الواقع في تلال العاصمة البوليفية لاباز الألوان والرسم لجلب "البهجة" إلى السكان الذين يعيش معظمهم في حالة فقر وأمية. نوماسا غوتيريش شوك، البالغة من العمر 59 عامًا، استلمت رئاسة مجلس الحي منذ 36 عاما، مثلها مثل العديد من النساء البوليفيات من السكان الأصليين، لم تذهب إلى المدرسة مطلقًا، لكنها أكدت أنها ازدهرت بعد توليها دور قيادي في مجتمعها.

توماسا البالغة من العمر 59 عامًا تقيم في تشوا أوما، تولت زمام إدارة مجلس الحي الذي تغلب عليه الأوساخ وألوان الأبنية غير المكتملة. استخدمت توماسا منصبها لتأمين التمويل لمشروع تحسين الحي من خلال تلوين الجدران وسم الجداريات الجميلة متعددة الألوان واستعانت بفنان محلي لإنشاء الجداريات التي تمثل ثقافة أيمارا الأصلية وكذلك عبارات تحفيزية.