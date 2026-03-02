Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

لبنان في عين العاصفة مجددا.. موجة نزوح من الجنوب ومن الضاحية الجنوبية لبيروت ولكن إلى أين وبأي ثمن؟

عائلات نازحة هاربة من الغارات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان تجلس في مدرسة تحولت إلى مأوى، في بيروت، لبنان، الاثنين 2 مارس 2026
عائلات نازحة هاربة من الغارات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان تجلس في مدرسة تحولت إلى مأوى، في بيروت، لبنان، الاثنين 2 مارس 2026 حقوق النشر  أب
حقوق النشر أب
بقلم: Samia Mekki
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

تصف إقبال الوضع بأنه شديد الصعوبة وأن الناس شبه محاصرة شمالا على الطرقات. فالطائرات فوق رؤوسهم وأوامر الإخلاء شبه العشوائية على هواتفهم المحمولة وفي نفس الوقت يجدون أنفسهم عاجزين عن الرحيل والنزوح إلى مكان آخر.

لم تكد تمر بضع ساعات على تبني حزب الله إطلاق بضعة صواريخ على شمال إسرائيل أمس الأحد على خلفية الهجوم على إيران، إلا وبدأت تل أبيب في شنّ غارات على عدة مناطق في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله. وقد أسفر القصف حتى الآن عن مقتل 31 شخصا وجرح أكثر من 149 آخرين في حصيلة غير نهائية.

اعلان
اعلان

وأما تدهور الأوضاع التي تنذر باتساع رقعة المواجهة في المنطقة، ومنذ ساعات الفجر الأولى، بدأ اللبنانيون رحلة نزوح جديدة حيث أصدرت إسرائيل إنذارات بضرورة إخلاء أكثر من 50 بلدة في الجنوب، فلم يجد المواطنون بدّا من البحث عن ملاذ آمن في العمق اللبناني أو الاتجاه شمالا نحو العاصمة بيروت.

وقد غصّت الطرقات بمركبات النازحين الفارّين من جحيم القصف، ما شكّل أزمة سير خانقة دفعت كثيرين إلى إعادة النظر في الفكرة. حيث آثروا البقاء في منازلهم رغم الخطر المحدق ورغم تحليق المسيّرات فوق رؤوسهم.

موجة نزوح من جنوب لبنان 2 مارس 2026
موجة نزوح من جنوب لبنان 2 مارس 2026 يورونيوز

وقد أفاد شهود عيان ليورونيوز بأنهم تلقّوا إشعارات من الجيش الإسرائيلي على هواتفهم المحمولة تدعوهم للرحيل أو تخبرهم بأن هذه البناية أو تلك سيتمّ قصفها. وقد زادت الرسائل النصية من الضغط النفسي على المدنيين وفاقمت لديهم الشعور بالخوف وهم الذين ما زالوا يعانون من ندوب الحرب الأخيرة التي انتهت نظريا دون أن يروا لهذه النهاية أثرا على الأرض.

Related

إقبال زين صحفية تقطن بمدينة صور، تقول إنها حاولت وعائلتَها مغادرة البيت، لكن يبدو أن حتى فكرة النزوح أضحت ترفا بسبب الطرقات المقفلة بوجه الحشود البشرية الهائلة. أطفالٌ ونساءٌ وأشخاصٌ كبارٌ في السن وجدو أنفسهم على قارعة الطريق لا يلوون على شيئ لعدم قدرتهم على الانتقال باتجاه صيدا أو أبعد من ذلك نحو الشمال.

وتصف إقبال الوضع بأنه شديد الصعوبة وأن الناس شبه محاصرة شمالا على الطرقات. فمقاتلات إسرائيل فوق رؤوسهم وأوامر الإخلاء شبه العشوائية على هواتفهم المحمولة. وهم في نفس الوقت يجدون أنفسهم عاجزين عن الرحيل والنزوح إلى مكان آخر.

Related

أمّا من حالفه الحظ ونجح في مغادرة بيته المهدّد بالقصف، فيواجه معضلة صعوبة إيجاد سقفٍ يؤويه نظرا لندرة المنازل المتاحة للسكن في المناطق الآمنة نسبيا، وإن وُجدت فعلى اللبناني النازح أن يتعامل مع جشع النفس البشرية.

إذ تذكر إقبال أن بعض ضعاف النفوس من أصحاب البيوت الفارغة، طلبوا من النازحين دفع إيجار ستة أشهر مقدّما وبمبلغ قدّر بآلاف الدولارات مقابل السكن في بيت يكفي بالكاد لاستقبال عائلة صغيرة العدد.

موجة نزوح من جنوب لبنان 2 مارس 2026
موجة نزوح من جنوب لبنان 2 مارس 2026 يورونيوز

حسن، شاهدُ عيان آخر يسكن في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال ليورونيوز إن البقاء في شقته أصبح خطرا على أسرته الصغيرة، فقرر البحث عن شقة في منطقة آمنة، وبشقّ الأنفس وجد استوديو صغيرا طلب صاحبُه إيجارا بثلاثة آلاف دولار في بلد يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة ورواتب متدنية إلا لمن رحم ربّك.

Related

وبهذا يبقى اللبناني يعيش على وقع القصف والنزوح وكأنه قدرٌ كُتب عليه. فالغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ أن تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 ولم تحترمه تل أبيب منذ أن بدأ. إذ تقول الأرقام إن عدد الخروقات بلغ في سنة واحدة (نوفمبر 2024-نوفمبر 2025) أكثر من 4500، فيما تم تسجيل أكثر من 2036 خرقا في ثلاثة أشهر بحسب إحصاءات يناير الماضي.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

تقرير يحدّد خمسة سيناريوهات للحرب.. ترامب: لا أستبعد إرسال قوات برية إلى إيران

تقرير إسرائيلي: إيران تسعى لإنقاذ ما تبقّى من برنامجها النووي "قبل فوات الأوان"

"وداعاً ChatGPT".. حملة مقاطعة كبرى تضرب أوبن إيه بعد الاتفاق مع البنتاغون