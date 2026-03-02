فيديو. مقتل ما لا يقل عن 31 في غارات إسرائيل على بيروت بعد صواريخ حزب الله

قُتل ما لا يقل عن 31 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

واستهدفت الهجمات الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، وذلك بعد إعلان حزب الله أنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي المعلن عنه.

ودوّت انفجارات في مختلف أنحاء العاصمة خلال الليل، ما أدى إلى تضرر مبانٍ وفرار سكان من الأحياء المتضررة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله، في حين أفيد بأن مقذوفات أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة في شمال إسرائيل.