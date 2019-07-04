مصدر سعودي: التحالف بقيادة السعودية يعترض ويسقط طائرات مسيرة للحوثيين باتجاه جازان

بعد الهجوم على مطار جازان، الحوثيون يقولون إنهم هاجموا مطار أبها بطائرات مسيرة، والسعودية تعلن إسقاط طائرات مسيرة أطلقت باتجاه مطار جازان في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس 4 يوليو/تموز.

أعلنت وكالة لأنباء السعودية، أن قوات التحالف أسقطت طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار جازان.

وكان تلفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، قد أعلن في وقت سابق أن الحركة المتحالفة مع إيران نفذت هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية.

وكانت عدة أهداف سعودية قد تعرضت سابقا للقصف بالطائرات المسيرة والصواريخ على يد الحوثيين الذين تقاتلهم السعودية في اليمن بقيادة التحالف.

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