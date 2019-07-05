منتخب بنين يُقصي المغرب من منافسات كأس أمم إفريقيا 2019

أقصيَ منتخب المغرب من منافسات كأس إفريقيا للأمم 2019 بعد هزيمته في الدور الثامن أمام منتخب بنين بركلات الترجيح (4-1) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف في كل مرمى.

منتخب بنين وضع حدا لأحلام المدرب الفرنسي هيرفي رونار بالتتويج باللقب الذي لم يفز به المغرب منذ العام 1976. أما بالنسبة للاعبي نظيره ومواطنه ميشيل دوسويير، فإن هذه اللحظة تاريخية، فبعد بلوغ الدور الثمن نهائي لأول مرة، ها هو منتخب بنين يدخل المربع الذهبي بالرغم من عدم فوزه بأي لقاء منذ بداية المنافسة، خلافا للمنتخب المغربي الذي بلغ الدور النهائي في العام 2004 وخسر أمام المنتخب التونسي بهدفين لهدف وكذلك تأهله إلى الدور الربع النهائي في الطبعة الأخيرة وإقصائه أمام منتخب بوركينافاسو بهدفين لصفر.

استهل منتخب المغرب البحث عن التهديف منذ الدقائق الأولى من المباراة، غير أن كل محاولاته كان لها الحارس كاسيفا بالمرصاد. وتمكن منتخب بنين من الوصول إلى مرمى أسود الأطلس في الدقيقة 53 بعد ضربة ركنية حولها بيمناه إلى هدف. وضغط المنتخب المغربي من أجل العودة بالنتيجة لصالحه، غير أن قلة التركيز حالت دون ذلك.

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في الشوط الثاني، دخل المنتخب المغربي بمعنويات مرتفعة وتمكن بوفال من تعديل النتيجة بفضل رأسية محكمة في الدقيقة 60. ولم يتمكن المغرب من الوقوف في وجهه بنين خلال ضربات الترجيح.

وتمكن منتخب المغرب في هذه المنافسة من الفوز بمباراتين أمام منتخبي نميبيا وساحل العاج بهدف لصفر وانهزم أمام جنوب أفريقيا بهدف لصفر.