فيديو: إجلاء قرية يونانية بأكملها بسبب انتشار حرائق الغابات

أجلت السلطات اليونانية قرية ماكروشوري في جزيرة إيفيا الواقعة بالقرب من العاصمة أثينا بعد انتشار حرائق الغابات فيها.

وأتت الحرائق على أجزاء واسعة من غابات المنطقة ومحاصيلها الزراعية على الرغم من حشد أكثر من 100 رجل إطفاء للسيطرة على الموقف.

كذلك نشرت السلطات خمس طائرات ومروحتين لمعاونة رجال الإطفاء خلال مهمتهم.

وتنتشر حرائق الغابات في مناطق كبيرة من اليونان خلال ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وشهدت منطقة ماتي العام الماضي واحدة من أعنف موجات الحرائق أودت بحياة 101 شخص.

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