شاهد: إعصار مدمر يعصف بالبيوت والسيارات في الصين

ضرب إعصار مدمر أجزاء واسعة من شمال شرق الصين يوم الأربعاء ليخلف ستة قتلى و190 مصاباَ.

وقال التلفزيون الصيني إن الإعصار دمر 3600 منزلاً وشرد حوالي 10000 شخص من سكان مدينة كايوان وهي منطقة نادرا ما ظهر فيها أعاصير في السابق مما دفع المسؤولين الصينيين للاعتقاد بأن الإعصار هو أحد آثار التغير المناخي.

وأضاف المسؤولون أن التغير المناخي قد ينتج عنه قريباً المزيد من الأحوال الجوية غير الطبيعية كالتصحر والاعاصير والارتفاع الحاد في درجات الحرارة في مناطق متفرقة عبر الصين.

وسجلت مكاتب الأرصاد الجوية بالإقليم درجات حرارة مرتفعة تخطت 40 درجة مئوية في بعد المدن وهو ما يهدد محاصيل الذرة بالمنطقة.

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