شاهد: آثار زلزال ثان بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

ذكرت تقارير أن أضرارا لحقت ببعض المباني، بعدما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قويا آخر بلغت شدته 7.1 درجة ضرب جنوب كاليفورنيا مساء الجمعة، بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاما.

وهز الزلزال بلدة ريدجكريست على بعد 202 كيلومتر شمال شرقي لوس أنجليس، وذكرت إدارة إطفاء مقاطعة سان برنادينو أن الزلزال تسبب في وقوع أضرار ببعض المباني، وأضافت على تويتر "إصابة واحدة (طفيفة) ورجال الإطفاء يعالجون المصاب".

وضربت سلسلة توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ أن شهدت يوم الخميس زلزالا شدته 6.4 درجة. وقال مسؤولون إنه تم تسجيل بضع إصابات فقط بسبب زلزال يوم الخميس.

وقالت شركة مترولينك لقطارات السكك الحديدية في لوس أنجليس على تويتر، إنها أوقفت في الوقت الحالي الخدمات في المدينة التي يسكنها أربعة ملايين نسمة.

وزلزال يوم الخميس كان الأشد في جنوب كاليفورنيا منذ أن شهدت في عام 1994 زلزالا شدته 6.6 درجة، تركز في منطقة كثيفة السكان في لوس أنجليس وقتل 57 شخصا، كما سبب أضرارا بمليارات الدولارات.

للمزيد على يورونيوز:

هيئة المسح الجيولوجي ترصد زلزالاً بقوة 6.5 درجة قبالة سواحل اليابان

شاهد: فيضانات في أوكلاهوما تترك المنازل معلقة في الهواء