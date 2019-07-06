فيدرر يبلغ دور الـ 16 في ويمبلدون محققاً رقماً قياسياً جديداً

أبقى روجر فيدرر المتخصصين في إحصاءات التنس على أطراف أصابعهم يوم السبت بعد أن حقق المزيد من الأرقام القياسية عقب تحطيمه لأحلام لوكا بوي في انتصاره المثير عليه بنتيجة 7-5 و6-2 و7-6 ليبلغ الدور الرابع في بطولة ويمبلدون.

وبات اللاعب السويسري أول لاعب، سواء على صعيد الرجال أو السيدات، الذي يحقق 350 انتصارا في البطولات الكبرى.

لكن فيدرر، وهو أب لتوأمين، بدا مولعا بالقيام بالأمور بشكل مزدوج ولم يكن يوم السبت استثناء من ذلك مع تسجيله لرقم قياسي في عصر الاحتراف ببلوغه دور 16 للمرة 17 محطما الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع جيمي كونورز.

لكن من غير المرجح ألا يحتفل اللاعب السويسري بأي إنجاز منهما مع تركز أنظاره على الجائزة الأكبر متمثلة في كأس بطولة ويمبلدون التي يرغب في حصدها للمرة التاسعة، وهو ما يشكل رقما قياسيا، ونيل لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى.

ولكي يقترب أكثر من ذلك، فإن عليه أولا تجاوز الإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف 17 في الدور المقبل.

وتلقى بوي الذي بلغ قبل نهائي بطولة استراليا المفتوحة تحية قوية من مدربته اميلي موريسمو بسبب دوره في تلك المباراة الممتعة والتي كانت متقاربة أكثر مما توحي به النتيجة. لكن بوي خسر بعد أن سدد ضربة خلفية في الشبكة في ثالث نقاط حسم المباراة والتي أتيحت لفيدرر.

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