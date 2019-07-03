أصحاب المتاجر في مصر يستفيدون من استضافة كأس الأمم الأفريقية

بعض أصحاب المحلات التجارية في مصر يقولون، إن استضافة بلدهم لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الوقت الراهن جلبت بعض الانتعاش لمتاجرهم، ليوقف انخفاض المبيعات الناجم عن عطلات الصيف.

وتستضيف مصر بطولة كرة القدم التي تجذب جمهورا من أنحاء أفريقيا، لمدن مصرية مثل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

وتحاول شركات صغيرة الاستفادة من الزخم الراهن، بطرح تذكارات تحت عنوان كرة القدم بمتاجر في جميع أنحاء البلاد.

وقال صاحب مطعم يدعى هاني فاروق، إن تدفق الأجانب ساعد في تعويض انخفاض عدد الزبائن المصريين، الذين خرج كثيرون منهم لقضاء عطلات الصيف.

وقال عامل في مطعم يدعى سعيد فاضل "إن البطولة ساهمت في تنشيط السياحة، زي الناسن إذ تلاحظ أناسا من جنسيات مختلفة، من الجزائريين ومن تونس ومن الهند مع إن الهند لا علاقة لهل بالبطولة".

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية شمال البلاد ظهر عشرات المشجعين النيجيريين في ملعب المدينة يوم الأربعاء (26 يونيو حزيران) بعد سفرهم آلاف الكيلومترات لدعم فريقهم ضد غينيا.

وبينما يأمل أصحاب المتاجر المصريون أن تجذب بضاعتهم هؤلاء المسافرين، قال مشجع كرة القدم النيجيري باتريك ندوبويلو إنه وجد بعد حساب دقيق أن الأسعار في مصر مرتفعة مقارنة ببلده الأصلي.

ويلعب الفريق النيجيري في المجموعة الثانية وفاز بمباراتين من مبارياته الثلاث، بعد هزيمة مفاجئة من مدغشقر التي تلعب في البطولة لأول مرة.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو حزيران، لتحقق مصر بداية ناجحة في أول مباريات البطولة والمباراتين التاليتين.

وتشارك في البطولة، التي تُختتم في 19 يوليو تموز، 24 فريقا من جميع أنحاء القارة، وتأمل مصر أن يجذب الحدث سياحا، ويعزز الأعمال التجارية المحلية.

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