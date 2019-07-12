فيدرر يقصي نادال ويبلغ نهائي ويمبلدون للمرة الثانية عشر في تاريخه

قدم روجر فيدرر عرضا رائعا جديدا ليقصي رفائيل نادال ويبلغ نهائي ويمبلدون للتنس بعد أول مواجهة بين الغريمين في البطولة المقامة على ملاعب عشبية في 11 عاما يوم الجمعة.

وكانت المواجهة رقم 40 بين الثنائي الذهبي اللذين حصدا 38 لقبا في البطولات الأربع الكبرى فيما بينهما متقاربة حتى سيطر فيدرر على اللقاء ليفوز 7-6 و1-6 و6-3 و6-4.

ويقف نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا وحامل اللقب الآن بين فيدرر (37 عاما)، اكبر لاعب يبلغ نهائي ويمبلدون منذ فعلها كين روزوول في 1974، ومعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بويمبلدون البالغ تسعة ألقاب عندما يقام النهائي يوم الأحد.

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