باريس تسعى لحظر الحافلات السياحية لدفع الزائرين إلى مزيد من التريض

قال نائب عمدة باريس للسياحة إن العاصمة الفرنسية تسعى لحظر حافلات نقل السياح بوسط المدينة وذلك لحث الزائرين على التريض والحد من المضايقات الناتجة عن الازدحام.
كذلك تسعى باريس إلى التقليل من الازدحام المروري وتقليل معدلات التلوث الناتجة عن تكدس الحافلات المخصصة للسياح.
وتمتلئ مدينة النور بالعشرات من حافلات نقل السياح لأبرز مزاراتها.
وتسعى باريس إلى تخصيص مرائب لحافلات النقل خارج وسط المدينة للتغلب على مشاكل التلوث والازدحام المروري.
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