شاهد: مشجعو الولايات المتحدة وهولندا بمدينة ليون الفرنسية قبل انطلاق نهائي كأس العالم للسيدات

اكتظت شوارع مدينة ليون الفرنسية بأعداد ضخمة من المشجعين الأمريكيين والهولنديين الذين جاءوا لدعم منتخبات بلادهم لكرة القدم للسيدات في نهائي كأس العالم حيث انتهزوا الفرصة للقيام بجولات سياحية في المدينة الفرنسية مبدين إعجابهم الشديد بها.

وتقام مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا مساء اليوم الأحد (7 يوليو تموز).

واكتست ليون بالألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء وهي ألوان العلم الأمريكي وباللون البرتقالي الذي يمثل المنتخب الهولندي منذ انطلاق مباريات الدور قبل النهائي يوم الإثنين الماضي.

وعبر الكثير من المشجعين والمشجعات عن إعجابهم الشديد بالمدينة الفرنسية التي تستضيف النهائي.

وقالت مشجعة من فرجينيا تدعى كيانا كروس "أعتقد أن الوجود في ليون أمر لطيف حقا.. كانت تجربة جيدة.. وعندما شاهدنا المدينة وجدنا أنها تختلف كثيرا عن أمريكا وأن المكان هنا رائع حقا".

ويبدو أن السياح الأمريكيين كانوا واثقين من قدرة منتخب بلادهم على التأهل‭‭ ‬‬لنهائي لكأس العالم للسيدات حيث قام كثيرون منهم بحجز أماكن إقامتهم وجولاتهم في ليون على مدى أسبوع كامل قبل إقامة هذه المباراة.

وتشتهر ليون الواقعة جنوب شرق فرنسا بشوارعها الصغيرة ومبانيها التاريخية ومطاعمها وهي أشياء عبر سياح أمريكيون عن ولعهم بها.

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