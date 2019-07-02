3 تعادلات تحمل المنتخب التونسي إلى دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا

نجح المنتخب التونسي من ضمان ورقة تأهله إلى دور ال 16 بعد تعادله في القمة العربية التي جمعته مساء اليوم الثلاثاء بنظيره الموريتاني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

وواجه نسور قرطاج شبح الخروج مبكرا من مرحلة المجموعات خلال مباراة الليلة ولم يفلح في التسجيل، فيما كاد منتخب موريتانيا أن يفتتح التسجيل ويفجر مفاجأة مبكرة في الدقيقة 4 بتسديدة من اللاعب إسماعيل دياكيتي من خارج منطقة الجزاء نجح الحارس معز حسن في تحويلها إلى ضربة ركنية.

كما أضاع المنتخب الموريتاني فرصة سانحة للتهديف مرة أخرى في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب خليل بسام لكن الحارس التونسي حولها إلى ركنية.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي صفر لمثله.

وكادت تونس أن تتقدم في الدقيقة 79 بعد كرة وهبي الخزري قابلها يوسف المساكني بتسديدة أرضية قوية لكن دون جدوى.

كما أهدر المساكني فرصة في الدقيقة 90 بعد رأسية قوية حولها إلى مرمى موريتانيا لكن الحارس تصدى لها بنجاح محافظا بذلك على شباكه نظيفة من الأهداف.

للإشارة المنتخب التونسي استهل مشواره في البطولة الإفريقية بالتعادل مع منتخب أنغولا بهدف لمثله، وتعادل بالنتيجة ذاتها مع منتخب مالي.

من جهته افتتح منتخب موريتانيا العرس الإفريقي بهزيمة ثقيلة أمام منتخب مالي بأربعة أهداف مقابل واحد، قبل أن يدرك التعادل السلبي في مباراته الثانية مع أنغولا.

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