القوات العراقية تطلق عملية عسكرية ضد عناصر داعش قرب الحدود السورية

بدأت قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي عملية عسكرية على طول الحدود مع سوريا ، الهدف منها تطهير المنطقة من مسلحي تنظيم داعش.

وقال الجيش العراقي إنه بدأ العملية فجر الأحد بمشاركة قوات الحشد الشعبي، وإن العملية ستدوم أسابيع عدة في المرحلة الأولى من أجل تحقيق النصر، الهادف إلى تأمين مناطق واسعة من مناطق محافظة الأنبار ووسط وشمال منطقتي صلاح الذين ونينوى.

ورغم أن العراق أعلن النصر على تنظيم داعش قبل سنتين، فإن المتطرفين تحولوا إلى جماعات متمردة، وشنوا هجمات دامية في البلاد.

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