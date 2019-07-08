ميتسوتاكيس يتسلّم السلطة في اليونان ويتلقّى رسائل تهنئة

سلم رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته أليكسيس تسيبراس السلطة اليوم الاثنين لخليفته المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات مبكرة وتعهد بزيادة الاستثمارات وتقليص الضرائب وتوفير وظائف.

وأدى ميتسوتاكيس اليمين ليتولى منصب رئيس الوزراء في وقت سابق يوم الاثنين، وسيخوض على الأرجح معركة صعبة للتوفيق بين وعوده والأهداف المالية المتفق عليها مع المقرضين الدوليين.

ردود الأفعال الدولية

وكان زعيم المعارضة اليونانية، ميتسوتاكيس، تلقّى رسائل تهنئة من العديد من الزعماء إثر فوزه بالانتخابات العامة والتي حصد فيها حزبه "الديمقراطية الجديدة" نحو 40 بالمائة من الأصوات.

وفور الإعلان عن نتائج الانتخابات العامّة في اليونان، تقدّم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتهنئة لميتسوتاكيس على فوزه، ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، فإن "الرئيس التركي أجرى اتصالا هاتفيا برئيس وزراء اليونان الجديد، وقدم له التهاني بفوزه في الانتخابات"، معرباً عن أمله بأن "تكون نتائج الانتخابات خيرا على العلاقات التركية- اليونانية والمنطقة".

كما تلقى ميتسوتاكيس رسالة تهنئة من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي غرّد على "تويتر" قائلاً: "أود أن أهنئكم على انتصاركم الجلي في الانتخابات التشريعية".

وتابع يونكر موجهاً كلامه لمتسوتاكيس قائلاً: "أنت تعرف ارتباطي الشخصي باليونان وشعبها الذين تحملوا الكثير خلال العقد الماضي"، مؤكداً على أن الالتزام الأوروبي تجاه اليونان أمرٌ جدير بالتقدير والاحترام.

ومن جهتها، هنأت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، ميتسوتاكيس، وكتبت على حسابها في "تويتر" قائلة: "تهانينا لكميتسوتاكيس ولـ(حزب) الديموقراطية الجديدة على الانتصار الانتخابي".

وأضافت ماي أن بلادها "على استعداد كعادتها دائمًا لتعزيز التعاون مع اليونان في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بما يخدم ويعزز مصالح شعبي البلدين.

كما تلقى رئيس الوزراء اليوناني الجديد رسالة تهنئة من رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر الذي كتب على حسابه في "تويتر" "إن اليونان تدخل اليوم عصراً جديداً" في إشارة إلى فوز المحافظين على حساب اليساريين في الانتخابات اليونانية.

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