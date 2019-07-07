استطلاع: المعارضة اليونانية تتقدم على الحزب الحاكم في الانتخابات المبكرة

أظهر استطلاع أجرته خمس محطات تلفزيونية خاصة لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع تقدم المعارضة المحافظة في اليونان بفارق كبير على حزب سيريزا اليساري الحاكم في الانتخابات المبكرة التي أجريت اليوم الأحد.

وأعطى الاستطلاع حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ ما بين 38 و42 في المئة من الأصوات مقابل ما بين 26.5 و 30.5 في المئة لحزب سيريزا اليساري الذي وصل إلى السلطة عام 2015.

ومن المتوقع أن تمنح انتخابات اليوم فوزا قويا ثانيا للحزب المنتمي ليمين الوسط بعد فوزه في انتخابات البرلمان الأوروبي على الصعيد المحلي في مايو أيار.

وتعهد حزب الديمقراطية الجديدة، بقيادة كرياكوس ميتسوتاكيس (51 عاما)، بتخفيف الضرائب المفروضة على اليونانيين وزيادة النمو ودعم الاستثمارات.

ومن المتوقع أن تمنح النتائج ميتسوتاكيس أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 300 عضو بحصوله على ما يتراوح بين 155 و167 مقعدا وهو ما قد يمنحه قوة سياسية معتبرة تجعله قادرا على تبني خيارات جريئة فيما يتعلق بالسياسات.

وعلى العكس من ذلك فقد حكم رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس البلاد من خلال ائتلاف مع حزب يميني صغير وأغلبية ضئيلة في البرلمان. وقد تصادم تسيبراس مع مقرضي بلاده الرسميين ودفع بها إلى حافة الخروج من نادي اليورو خلال معركته لمواجهة سياسة التقشف.

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