محمد صلاح حزين لخروج مصر من منافسات كأس إفريقيا ويتعهد التعلم من الأخطاء

غداة هزيمة المنتخب المصري أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف لصفر وإقصائه من منافسات كأس إفريقيا للأمم 2019، عبر مهاجم المنتخب محمد صلاح عن حزنه الشديد وتقدم بشكره للجماهير المصرية الغاضبة من أداء المنتخب. وقال محمد صلاح على صفحته في تويتر "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

المهاجم المصري محمد صلاح الذي تحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي تعرض لحملة من الإنتقادات اللاذعة بعد أن ساند زميله في المنتخب عمرو وردة الذي استبعد من صفوف المنتخب المصري بسبب إتهامات بتحرش جنسي طالته خلال المنافسة الأفريقية. وطالب محمد صلاح بمنح زميله فرصة ثانية في المنتخب.

وعلى تويتر توالت الردود المنتقدة لصلاح وكتب الروائي والمفكر المصري عمار علي حسن "لا بأس. حظ سعيد لاحقا، لديك الآن فرصة لتجلس في بيتك وتشاهد زميلك هداف الدوري الإنجليزي الأسبق رياض محرز كيف يقاتل من أجل منتخب بلده الجزائر كأنه لاعب لا يزال في البدء، ويريد إثبات نفسه".

كما كتب عضو نقابة الصحفيين صفوت عبد الرحيم "للأسف.. خذلتنا ووهمت نفسك إنك تقدر تعمل حاجة لنفسك وللبلد وعلشان أنا شخصيا بحبك جداًبنصحك تراجع نفسك بخصوص تصرفاتك في الفترة الأخيرة".

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وعلى خلفية إقصاء المنتخب المصري في الدور الـ 16 من المنافسة القارية، قدم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة استقالته الأحد كما تمت إقالة الطاقم الفني للمنتخب بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أغيري.