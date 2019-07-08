قبل التحدي ... وكانت النتيجة أنه فقد حياته بعد 10 أيام

في ليلة الميلاد، يوم السبت الأول من ديسمبر/كانون الأول، قرر ديفيد دويل من ولاية كوينزلاند في شمال شرق أستراليا أن يحتفل بهذه المناسبة مع عدد من الأصدقاء، وفي اليوم التالي بدأت حالته الصحية تتدهور، إلى أن توفي بعد 10 أيام ... والسبب؟

عرف دويل دائما، بجرأته الزائدة. جرأة أودت بحياته.

تورط الشاب البالغ من العمر 34 عاما بتحد جديد أبرمه مع صديق له، تحد يقضي بتناول سحلية ... وليثبت دويل أنه "قادر على التحدي" قرر التنفيذ دون أن يدرك خطورة الأمر الذي قام به ...

تناول الشاب وله ثلاث بنات، السحلية وأمضى سهرته بسلام، إلا أن هذه الوجبة لم تمر مرور الكرام، وفي اليوم التالي اضطرت العائلة لطلب سيارة الإسعاف بعد أن بدأ بالقيء. وقالت شقيقته هانا دويل في حديث لصحيفة "بريسبان تايمز"، "كان بحالة صحية سيئة جدا، وعندما بدأ بالتقيؤ، تقيء مادة خضراء، وهنا شعرنا بالقلق واتصلنا بسيارة الإسعاف".

وأضافت هانا أن "فريق المسعفين كانوا بداية مترددين من ضرورة نقله إلى المستشفى، إلا أن العائلة كانت مصرة للاطمئنان على صحته. وبعد ثلاثة أيام من وجوده داخل المشفى تم تشخيص حالته وتبين إصابته بمرض السالمونيلا (وهي بكتيريا تنتقل غالبًا عبر الطعام، وتسبب الإسهال والحمى وتشنجات البطن حتى 72 ساعة بعد الإصابة).

وتابعت هانا، أنه أثناء مكوث ديفيد في المشفى كانت حالته الصحية تزداد سوءًا يوما بعد يوم، وقالت "إن جسده بدأ بالانتفاخ وتحول لون البول من الأصفر إلى اللون الأسود ولون القيء كان باللون الأخضر"، مضيفة "لقد كان في معاناة حقيقية".

وأصافت للصحيفة، أنه في البداية اعتقدت العائلة أنه قد أصيب بعدوى السالمونيلا نتيجة تناوله الدجاج، إلا أن صديقا لديفيد تحدث عن تحد السحلية، ولم يكن واثقا ان كان ديفيد تناولها حقا أم لا، إلا أن الأطباء في مستشفى ماتر عندما علموا بالموضوع قالوا إنها قد تكون السبب وراء العدوى".

torstensimon de Pixabay

وبعد مضي أكثر من ستة أشهر على وفاة ديفيد، تنتظر عائلة دويل نتائج التحقيق، ولا تزال تبحث عن حقيقة وفاته. لاسيما بعد سماع العديد من الروايات المتضاربة من قبل العديد من الاشخاص الذين كانوا متواجدين خلال الحفلة.

وكان من المقرر أن يكون عيد ميلاد ديفيد الخامس والثلاثين يوم الثلاثاء الماضي، بتاريخ 25 يونيو/حزيران.

في سياق متصل، قال مارك تيرنر، من كلية الزراعة والعلوم الغذائية بجامعة كوينزلاند لصحيفة "بريسبان تايمز" إن مجموعة واسعة من الحيوانات بما في ذلك السلاحف والثعابين، يمكن أن تحمل بكتيريا السالمونيلا في أحشائها.

وقدمت المستشفى لأسرة ديفيد دويل التعازي في بيان أصدرته، وذكرت أن القضية أُحيلت إلى الطبيب الشرعي الذي خلص إلى أن المستشفى قدمت له "الرعاية اللازمة".

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